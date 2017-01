"Ich will makellos wie die Hollywoodstars sein"

Neo- Designerin Tara weilt längst nicht mehr in österreichischen Gefilden. Das Fernseh- Starlet pendelt zwischen LA und London, von wo aus sie auch ihre erste Kollektion unters Volk bringen will. Doch in einem Punkt kann sie nicht auf Österreich verzichten: Beautybehandlungen sind laut Tara in Wien immer noch am besten. Adabei- TV hat die 21- Jährige bei ihrem Beauty- Marathon begleitet.