"Ich habe mich schon oft in ein Biest verliebt"

Bei der Premiere von "Die Schöne und das Biest" im Wiener Apollo- Kino, wurden Erwachsene wieder zu kleinen Kindern und schwelgten in Erinnerungen. Haben sich unsere Promis eigentlich auch schon einmal in den Falschen verliebt und was lässt sie zum Biest werden? Adabei- TV- Moderatorin Sasa Schwarzjirg hat sich umgehört.