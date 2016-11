"Ich hab' schon geglaubt, das war's jetzt"

Für das italienische Fernsehen in Tirol gefilmt, feierte "K2 - The Italian Mountain" jetzt Premiere im Lugner- Kino in Wien. Ganz stolz war Produzent Norbert Blecha: "Weil ich es geschafft habe, den Robert dazu zu überreden. Es war sein erster Bergfilm!" Das Drama über die Erstbesteigung des 8611 Meter hohen und somit zweithöchsten Berges der Welt war für den gefeierten Star- Regisseur eine echte Herausforderung. Nicht einmal gespielt. "Also es ist aus mir kein Bergsteiger seither geworden. Aber zumindest schrecken mich Höhen von 2000 Metern nicht mehr", erzählte er uns. Nachsatz: "Aber am besten nur mit Lift."