"GNTM"- Gewinnerin Kim: "Ich war naiv!"

"Germany´s Next Topmodel" gleicht einem Bootcamp für Models. Heidi Klum versucht in kurzer Zeit den Nachwuchsmodels möglichst viel zu lernen. Eine, die es hinter sich gebracht hat, sieht das heute mit gemischten Gefühlen: Kim Hnizdo. Sie genießt die gute Auftragslage, gibt aber zu, nicht gewusst zu haben, auf was sie sich da eingelassen hat.