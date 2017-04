Gabaliers Adabei- TV- Ständchen auf Wienerisch!

Ganz neue Töne im Wiener Musikverein. Und das freut vor allem Volks- Rock- ’n’- Roller Andreas Gabalier. Der Steirer spielt dort am Dienstagabend seine mehrfach ausgezeichnete Unplugged- Show - der Auftakt der Gabalier- Festspiele. Denn schon am Donnerstag geht es für ihn weiter in die Mozartstadt ins Große Festspielhaus. Tags darauf zieht es Andi dann wieder gen Heimat. Zum Höhepunkt seiner Akustik- Tour gibt der umtriebige Sänger ein "Heimspiel" im ausverkauften Grazer Orpheum. Adabei- TV traf Gabalier am Dienstagnachmittag, wo es prompt ein Ständchen in der Wiener City gab.