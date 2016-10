Fräulein Mai: "Als Jurorin braucht man dicke Haut"

Frösche, Prinzen, Petticoats - mit einem völlig neuen Stil hat sich Missy May als Fräulein Mai völlig neu erfunden. Ein Stil, der anzukommen scheint. Während ihr neues Album bereits in den Startlöchern steht, urteilt die Sängerin in der ORF- Show "Die große Chance der Chöre" über musikalisches Talent - ein Job, der ihr nicht nur Freunde gemacht hat, wie sie Moderatorin Sasa Schwarzjirg im Adabei- TV- Interview erzählt. Release und weitere Termine unter: http://fraeuleinmai.com .