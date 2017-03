Ehepaar Mucha muss im City- Penthouse frieren

Christian W. Mucha ist immer für einen Scherz zu haben, doch unlängst verging dem smarten Verleger das Lachen. In seinem Wiener Penthouse vermutet der Selfmade- Millionär nämlich einen Baupfusch. ATV- Experte Günther Nussbaum will der Sache auf den Grund gehen. Zu sehen ist der Promi- Fall in der 13. Staffel von "Pfusch am Bau", ab 03.04.2017 auf ATV.