Das waren die verrücktesten Kostüme

Wochenlang basteln viele Gäste an ihren Outfits, andere wiederum shoppen erst am selben Tag - die Kostüme der "Style Ticket"- Gäste machen den Wiener Life Ball erst zu dem, was er ist: ein buntes Fest, um die Vielfältigkeit des Lebens zu feiern. Adabei- TV hat die besten Momente am roten Teppich.