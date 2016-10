Christoph Fälbl: So wohnt der Papa in spe!

Wie die Kronen Zeitung exklusiv berichtete, erwartet Kabarettist Christoph Fälbl sein drittes Kind. Ein spannendes Jahr für den Spaßvogel: Er wurde 50, bekam auf Puls4 die Sendung "Lügen erlaubt" und feiert am 4.10.2016 Premiere seines neuen Stück "So oder So". Alle Termine unter: http://www.christophfaelbl.at/