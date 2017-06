"Bin privat auf der anderen Seite des Gesetzes"

Pünktlich zur Ausstrahlung der 100. Folge "SOKO Kitzbühel" mit Jakob Seeböck hat der charmante Schauspieler Adabei- TV- Moderatorin Sasa Schwarzjirg im Studio besucht - ein Talk über Familie, Stress in der Arbeit und Promi- Bonus bei der Polizeikontrolle. So viel sei verraten: Mit dem Gesetz nimmt es der TV- Cop privat nicht ganz so genau.