ATV- Marcell: "Ich hab' einen Vogel gehabt"

Welche Werte will er vermitteln? Will er noch ein fünftes Kind? Hat er endlich einen Job? Und wie geht es ihm damit, dass Kinder von ihm in Pflegefamilien untergebracht sind? Den Zuschauern der ATV- Sendung "Teenager werden Mütter" brennen viele Fragen auf der Zunge, wenn sie den 19- jährigen Marcell über den Bildschirm flimmern sehen. Adabei- TV- Moderatorin Sasa Schwarzjirg hat ihn getroffen und einfach mal nachgefragt.