ATV- Marcell: "Diese Frau will ich heiraten"

Marcell wirkt mit seiner neuen Liebe Vanessa wie ausgewechselt. Grund zum Strahlen hat er ja. Seine neue Freundin ist nämlich auch schon wieder schwanger. Nach 3 Kindern von 2 Frauen, erwartet der 19- Jährige nun sein viertes Kind mit der dritten Frau. Endlich ein Bub! Aber warum ist mit Vanessa plötzlich alles so anders? Was schätzt Marcell an seiner neuen Liebe Vanessa und macht der Jungpapa etwa schon große Zukunftspläne? Er hat es Adabei- TV- Moderatorin Sasa Schwarzjirg im Interview verraten.