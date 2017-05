"An den Wiener Schmäh musste ich mich gewöhnen"

Moderatorin Sasa Schwarzjirg hat "Dancing Star" und Musical- Darstellerin Ana Milva Gomes zu Hause besucht. Was die gebürtige Holländerin, die es beruflich vor acht Jahren nach Wien verschlagen hat, an der Stadt liebt, woran sie sich erst gewöhnen musste und welches Laster sie hat, verrät sie in der Adabei- TV- Homestory!