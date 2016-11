Absurdes Angst- Video "krönt" US- Schlammschlacht

Die schmutzige Schlacht zwischen Hillary Clinton und Donald Trump geht ins Finale und nun werden die besonders widerlichen Tricks ausgepackt: Bizarrer Höhepunkt: Ein völlig absurdes Angst- Video, mit dem das Trump- Lager Deutschland als islamischen Staat darstellt. Auch die ÖBB kommen in dem skurrilen Propaganda- Video vor. Der Text dazu: "Die westlichen Kräfte hatten unsere Leute dazu gezwungen in Straßen und Bahnhöfen zu schlafen". Jetzt aber, so heißt es weiter, könnten die Muslime im deutschen Kalifat so leben wie sie es verdienen.