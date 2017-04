Abschlag am Rathaus: "In City Golf" mitten in Wien

Teile der Wiener Innenstadt haben sich am Karfreitag in einen Golfplatz verwandelt. Im Rahmen der zweitägigen Veranstaltung "In City Golf", die den Sport in Österreich promoten soll, können sich geladene Gäste am Osterwochenende quer durch die City spielen. Abgeschlagen wird unter anderem am Rathausplatz, vor dem Theseustempel im Volksgarten, am Musikvereinsplatz und neben der Oper.