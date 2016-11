Abschiedsvideo von Biker geht um die Welt

Eigentlich wollte Kevin Diepenbrock mit seinem Freund eine Spritztour mit den Motorrädern unternehmen. Doch die Fahrt endete für beide in einer Katastrophe. Nach einem heftigen Unfall lag Diepenbrock schwer verletzt am Waldrand. In seiner Verzweiflung nahm er mit der Kamera seines Smartphones eine rührende Abschiedsbotschaft an seine Familie auf.