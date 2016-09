53- Jährige von Freund erstochen - Fahndung läuft

Schock für zwei Frauen Dienstagfrüh in einer Wohnung im Wiener Bezirk Favoriten: Die beiden entdeckten die Leiche der 53- jährigen Tochter bzw. Schwiegertochter in den Räumlichkeiten und alarmierten umgehend die Polizei. Das Opfer war erstochen worden. Tatverdächtig ist der 54 Jahre alte Lebensgefährte der Frau - er ist auf der Flucht und soll nun via Rufdaten aufgespürt werden.