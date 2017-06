300 Gefährder: "Aus dem Wahn bringen geht nicht"

Die Zahlen sind alarmierend: Laut Verfassungsschutz halten sich auch in Österreich 300 sogenannte Gefährder auf - also Personen, die Kontakte zum Islamischen Staat hatten oder haben und somit potenzielle Attentäter sind. krone.at fragte am Wiener Praterstern nach. Tut die Regierung genug, um die extremistische Szene unter Kontrolle zu halten? Müssen neue Gesetze her? Und: Fühlen sich die Österreicher nach wie vor sicher?