"300 Euro reichen nicht mal für zwei Wochen"

Im Internet ist ein Video aufgetaucht, in dem sich afrikanische Flüchtlinge, die offenbar vorübergehend in einem Camp in Berlin untergebracht sind, über die Zustände in Deutschland und einen fehlenden Wohlstand beklagen. "Wir kriegen nur 300 Euro im Monat, für mich reicht das nicht für zwei Wochen. Wir müssen damit alles zahlen - Essen, Telefonkarte und Fahrkarte", beschwert sich einer der Flüchtlinge. Und fügt hinzu: "Wir haben keinen Bock mehr, Tag und Nacht nur zu schlafen. Wir wollen Arbeit, brauchen Papiere, wir wollen in Deutschland bleiben." Ein anderer Migrant klagt, dass Asylverfahren zu lange dauern würden.