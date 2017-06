27- stöckiges Londoner Appartementhaus in Flammen

In London ist Mittwochfrüh in einem Hochhaus ein massiver Großbrand ausgebrochen. Das Feuer in dem Appartementhaus reicht vom zweiten Stock bis ganz nach oben des 27- stöckigen Gebäudes, laut Augenzeugen sind aus dem Gebäude Schreie zu hören! Feuerwehren und Polizei in der britischen Hauptstadt sind im Großeinsatz.