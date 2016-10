250 bunte Clowns verbreiten Spaß statt Schrecken

Zum bereits 21. Mal fand in Mexiko die Clown Convention statt. Diesmal vor dem "Monumento a la Revolución", dem Denkmal der Revolution in Mexiko City. Rund 250 bunte Clowns trafen sich zum Scherzen, zum Lachen und um eine gute Zeit zu haben. Einige nutzten die Chance auch, um ein Zeichen gegen die beängstigenden Zwischenfälle mit Grusel- Clowns in aller Welt zu setzen. Schließlich seien Clowns dafür da, zu erfreuen und zu erschrecken.