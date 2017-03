24- Jährige saß fünf Tage im Grand Canyon fest

Eine 24- Jährige aus dem US- Bundesstaat Texas ist mit ihrem Auto im Grand Canyon in Arizona stehen geblieben, nachdem ihr der Sprit ausgegangen war. Als ehemalige Pfadfinderin wusste Amber Vanhecke jedoch, was zu tun war. Sie teilte sich ihre Nahrung ein, schrieb mit Steinen das Wort "Hilfe" auf den Boden und wartete ab. Nach fünf Tagen machte sie sich schließlich auf den Weg, bekam kurz ein Handysignal und konnte die Behörden verständigen.