2 Tote und 40 Verletzte bei Sturm- Drama in OÖ

Katastrophe bei Zeltfest in Oberösterreich: Wegen eines schweren Sturms, der am späten Freitagabend unter anderem über dem Innviertel fegte, ist ein Festzelt in der Gemeinde St. Johann am Walde eingestürzt bzw. durch den starken Wind weggerissen worden. Zwei Menschen starben. Mindestens zehn weitere wurden schwer, 30 Personen mittelschwer und leicht verletzt.