1,7 Millionen Pensionen steigen um 2,2 Prozent an

Wie die "Krone" bereits ankündigte , werden die Pensionen erhöht. Niedrigpensionen von mehr als 1,7 Millionen Menschen, das ist die überwiegende Mehrheit, steigen ab Jänner nächsten Jahres um 2,2 Prozent - was bei einer Pension von 1000 Euro pro Monat 22 Euro ausmacht. Etwas mehr als 10.000 Beamte müssen dafür eine Nullrunde in Kauf nehmen. Das haben SPÖ und ÖVP am Dienstag im Ministerrat beschlossen.