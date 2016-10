14 Verletzte bei Brand in Wiener Justizanstalt

Bei einem Brand in der Wiener Justizanstalt Josefstadt wurden am Sonntagabend drei Insassen und elf Justizwachebeamte verletzt. Ein Häftling hatte in einer Zelle eine Matratze in Brand gesteckt. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Alle 50 Inhaftierten der betroffenen Abteilung wurden in Sicherheit gebracht.