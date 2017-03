"133er- Award" an Wiens Top- Polizisten verliehen

Revierinspektor Frank Geisendorfer, der seit etwas mehr als zwei Jahren in der Polizeiinspektion am Hauptbahnhof im Einsatz ist, hat am Montagabend im Wiener Rathaus den "133er- Award" als Wiener Polizist des Jahres erhalten. Geisendorfer nahm unter anderem ein Top- Mitglied eines internationalen Drogenrings fest. Außerdem verhinderte er den Selbstmord einer jungen Frau und klärte eine Attacke einer Jugendbande am Reumannplatz. Ebenfalls aus dem Stadtpolizeikommando Favoriten kommt der Newcomer des Jahres: Inspektor Robert Nickel. Für besondere kriminalpolizeiliche Leistungen wurde Abteilungsinspektorin Astrid Stummvoll vom Landeskriminalamt bei der Gala ausgezeichnet. Den Award für Prävention bekam Revierinspektorin Manuela Müllner vom Landeskriminalamt. Für Verkehrssicherheitsverdienste wurde Bezirksinspektor Andreas Groiss vom Stadtpolizeikommando Meidling geehrt. Chefinspektor Richard Weinhofer vom Stadtpolizeikommando Donaustadt erhielt einen Award für sein polizeiliches Lebenswerk.