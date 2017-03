13 Millionen Niederländer wählen neues Parlament

Rund 13 Millionen Niederländer wählen am Mittwoch ein neues Parlament. Es wird ein Kopf- an- Kopf- Rennen der Partei von Regierungschef Mark Rutte (VVD) und der PVV des Rechtspopulisten Geert Wilders erwartet. Spannend dürfte auch sein, inwieweit der Streit mit der Türkei die Wähler in ihrer Entscheidung beeinflusst. Die Wahllokale schließen um 21 Uhr, danach folgen die ersten Hochrechnungen.