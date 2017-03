13- Jähriger angeschossen: 20 Jahre Haft

Nach fast zwei Jahren ist der Prozess um ein Schussattentat in Wien- Brigittenau zu Ende gegangen. Der 38- jährige Angeklagte wurde zu 20 Jahren Haft wegen Mordversuchs in zwei Fällen verurteilt. Der Richterspruch ist nicht rechtskräftig. Der Vorfall hätte einem völlig unbeteiligten 13- Jährigen fast das Leben gekostet. Er bekam Schmerzensgeld in Höhe von 6930 Euro zugesprochen.