100- Kilo- Goldmünze gestohlen: Festnahmen in Berlin

Nach dem spektakulären Diebstahl einer 100 Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Berliner Bode- Museum hat die Polizei am Mittwoch einige Wohnungen in der Hauptstadt durchsucht und mehrere Menschen festgenommen. Durchsuchungen habe es vor allem im Stadtteil Neukölln, aber auch in anderen Bezirken gegeben, sagte ein Polizeisprecher.