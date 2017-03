100- Kilo- Goldmünze aus Berliner Museum gestohlen

Spektakulärer Millionen- Coup in Berlin: Unbekannte sind am frühen Montagmorgen ins Bodemuseum auf der Berliner Museumsinsel eingedrungen und haben dort laut Polizei ein Exemplar der 100 Kilogramm schweren Goldmünze "Maple Leaf 2007" im Wert von rund 3,7 Millionen Euro gestohlen. Weltweit gibt es nur fünf Exemplare der Riesenmünze, die auch von zwei Männern nicht ohne Hilfsmittel getragen werden kann. Ein "Maple Leaf" befand sich zeitweise in österreichischem Besitz und war 2010 im Wiener Dorotheum unter den Hammer gekommen.