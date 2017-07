100 Familien zum Leben am Friedhof gezwungen

Armut treibt Menschen zu Verzweiflungstaten. In der indonesischen Hauptstadt Jakarta sind rund 100 Familien deswegen auf einen Friedhof gezogen. Dort leben sie unter Toten. "Ich werde hier leben, bis ich sterbe. Ich bin ja schon auf einem Friedhof", erzählt einer der Bewohner lachend. Was ihm am meisten gefällt? "Es ist so ruhig hier."