WhatsApp- Gutscheine von Spar und Co. sind Fake

Für 250 Euro bei Spar, Billa, Lidl, Merkur oder anderen Lebensmittelketten einkaufen und nichts bezahlen müssen! Klingt verlockend, bleibt aber auch in Tirol für viele WhatsApp- User ein Wunschtraum.

Bei den Gutschein- Versprechungen handelt es sich nämlich um Falsch- Meldungen, verbreitet von Betrügern. Diese verfolgen nur ein Ziel: an Daten von gutgläubigen Leuten zu gelangen.

Viele haben Betrug erkannt

"Das Gewinnspiel steht natürlich in keinster Weise in Verbindung mit Spar", erklärt Unternehmenssprecherin Nicole Berkmann. Zwar haben sich auch einige skeptische Nutzer bei Spar gemeldet, diese hielten sich laut Berkmann allerdings in Grenzen. Viele haben offenbar den Schwindel sofort erkannt. "Alle Gewinnspiele unsererseits werden immer direkt über unsere offiziellen Kanäle, wie die Website, Facebook oder Instagram, sowie im Newsletter bekannt gegeben." Das selbe gilt natürlich auch für alle anderen Lebensmittelketten, in deren Namen die Kriminellen derzeit Schindluder treiben.

Nicht auf Link klicken!

Doch was tun, wenn man derartige WhatsApp- Nachrichten erhält: "Auf keinen Fall auf den Link klicken", rät die Polizei. Ansonsten sollte man die Nachricht am besten sofort löschen und den Absender über die Fälschung informieren. Wer seine Daten bereits eingegeben hat, den erwartet vermutlich eine Werbeflut per E- Mail und Post sowie lästige Anrufe.

Samuel Thurner, Kronen Zeitung