Weerberg: Ex- Freundin (39) als Geisel genommen

Es waren bange Stunden, die die 39- Jährige am Sonntag Abend durchleben musste. Wie Chefermittler Christoph Hundertpfund gegenüber der "Krone" erklärt, war deren Ex- Partner - dem Vernehmen nach soll es sich um einen 35- jährigen polnischen Erntehelfer handeln - gegen 20.30 Uhr gewaltsam in die Wohnung eingedrungen. "Der Verdächtige war mit einem Messer bewaffnet und hat die Frau bedroht", schildert der stellvertretende Leiter des LKA Tirol.

39- Jährige konnte noch selbst Alarm schlagen

Glück im Unglück: Das Opfer konnte noch selbst die Polizei alarmieren, nachdem es bemerkt hatte, dass jemand beim Haus sein Unwesen trieb. Der mutmaßliche Täter verschanzte sich daraufhin in der Wohnung und sperrte seine "Ex" in einem Zimmer ein. "Gegen den Mann bestand bereits ein Betretungsverbot, weil es offenbar schon vor einiger Zeit zu diversen Auseinandersetzungen gekommen war", weiß Hundertpfund.

Verhandlungsteam mit Geiselnehmer in Kontakt

Ein riesiges Polizei- Aufgebot - auch das Sondereinsatzkommando Cobra rückte an - sperrte den Einsatzort umgehend weiträumig ab. "Ein Verhandlungsteam nahm dann mit dem Verdächtigen telefonisch Kontakt auf", ergänzt der LKA- Beamte. Gegen 23.15 Uhr habe die Cobra dann eine "günstige Gelegenheit" genutzt und das Haus gestürmt. Der mutmaßliche Geiselnehmer, der offenbar stark betrunken war, wurde an Ort und Stelle verhaftet.

Die "erhebliche Alkoholisierung" war auch der Grund, weshalb der 35- Jährige nicht gleich einvernommen werden konnte. Das 39- jährige Opfer trug laut Hundertpfund nur leichte Verletzungen davon. Diese seien der Frau mit dem Messer zugefügt worden.

Hubert Rauth, Kronen Zeitung