Was sich in Tirols Pflegeheimen ändern muss

Eine ganze Reihe von Missständen deckte die Bundesvolksanwaltschaft in österreichischen Alten- und Pflegeheimen auf. Auch Tirol war in dem Bericht mit zwei Negativbeispielen vertreten. Eine Expertenkommission hat nun aufgelistet, was sich ändern muss. Vor allem die Vorgaben für Heime sollen strenger werden.