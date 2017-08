Wanderer (57) tot in Floitenbach gefunden

Seit Montag Vormittag ist es traurige Gewissheit: Jener 57- jährige Deutsche, der - wie berichtet - am Sonntag beim Abstieg von der Berliner Hütte in den Floitenbach in Ginzling gestürzt ist, konnte nur mehr tot geborgen werden. Die Einsatzkräfte fanden den Leichnam rund 500 Meter vom Unfallort entfernt.