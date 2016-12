Viele Promille- Lenker im Tiroler Advent- Verkehr

Christkindlmärkte, Weihnachtsfeiern & Co. - im Advent war die Verlockung für übermäßigen Alkoholkonsum wieder besonders groß. Das beweist die Bilanz der Polizei: Trotz aller Warnungen wurden in den vergangenen Wochen in Tirol 249 Promille- Lenker aus dem Verkehr gezogen. Auch die Zahl der Alko- Unfälle stieg...