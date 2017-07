Unwetter: 220 Feuerwehr- Einsätze

Es donnerte, blitzte und regnete in Strömen - in einigen Bezirken gab es heftige Unwetter. 65 Feuerwehren mussten zu insgesamt 220 Einsätzen ausrücken.

Pians: Bewohner wurden evakuiert

In Pians löste sich etwa die gefürchtete Lattenbach- Mure. "Alle Jahre wieder sind wir in dieser Situation", erklärt Stefan Siess, stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Pians und ergänzt: "Die Wellen kamen teils derart hoch, dass wir sogar einige Bewohner evakuieren mussten." Auch die untere Lattenbach- Brücke wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen, sie ist noch nicht befahrbar.

Sturmböen rissen Ampeln und Masten um

In Grins ging hingegen die Sanna über und überschwemmte das Gelände einer Firma. Und die Tiroler Straße musste in diesem Bereich gesperrt werden. Die Sperre blieb den ganzen Montagvormittag aufrecht. Alle Hände voll zu tun gab es auch in Innsbruck. Dort rissen Sturmböen etwa Ampeln und Masten um.

Kleiner Wiesenbrand

In Söll stürzte ein Baum auf ein voll besetztes Auto, auch die Straßen in Niederndorf und Unterlangkampfen mussten von Bäumen freigeräumt werden. Zudem kam es hier zu einem Wiesenbrand, ausgelöst durch eine abgerissene Stromleitung. "Zum Glück löschte der Regen das Feuer, denn wir wären nur sehr schwer zur Stelle gelangt", teilt Kommandant Stefan Thaler mit.

Hilfeaufruf im Netz

Unter Wasser stand hingegen der Raritätenzoo in Ebbs. Marion Mayr hat über Facebook nach Helfern gesucht - mit Erfolg. "Es kamen viele mit Gummistiefeln vorbei. Alle Tiere sind wohlauf", sagte sie.

Jasmin Steiner, Kronen Zeitung