Tiroler Himmel bleibt weiterhin "explosiv"

"In Strengen waren es binnen kurzer Zeit 42 Liter pro Quadratmeter", blickt UBIMET- Experte Josef Lukas in die Statistik. Im benachbarten Warth (Vorarlberg) prasselten 41 Liter herab. Verglichen damit hinkten nächstplatzierte Orte (etwa Kals am Großglockner, 26 Liter) deutlich hinterher.

Vier Verletzte durch Blitze am Dienstag

Die kommenden Tage werden in nahezu ganz Österreich sehr heiß, teils drückend schwül und gewittrig. In Tirol gab es einen Vorgeschmack auf Blitz und Donner bereits am Dienstag. Das bekamen - wie berichtet - zwei Bergbahn- Mitarbeiter (45 und 47 Jahre) am Penken im Mayrhofen zu spüren, mit Verbrennungen an der Hand und einem Tinnitus. Ein Kletter- Paar aus Oberösterreich (37 und 41 Jahre) erwischte es an der Innsbrucker Nordkette - kurze Bewusstlosigkeit nach drei Blitzen in der Nähe!

Innsbruck- Land als blitzreichster Bezirk

Laut UBIMET blitzte es Dienstag insgesamt 40.897 mal, davon 18.051 mal in Tirol, dem blitzreichsten Bundesland. Auf Bezirksebene war mit 5406 Entladungen der Bezirk Innsbruck- Land am stärksten betroffen, gefolgt vom Kärntner Bezirk Spittal an der Drau mit 4776 Blitzen und dem Salzburger Zell am See mit 4747 Blitzen. Der blitzreichste Ort war aber in Tirol: Neustift im Stubaital mit 1331 Blitzen! Der stärkste Blitze entlud sich hingegen mit 182.000 Ampere im Kärntner Millstatt.

Die Gefahr besteht in nächsten Tagen weiter

Wie geht es weiter? "Die wahnsinnig feuchte und energiegeladene Luft birgt Unwettergefahr", weiß Lukas. Morgen ist man sogar vormittags nicht vor Wolkenbrüchen sicher. Und am Wochenende bleibt der Himmel "explosiv".

Andreas Moser, Kronen Zeitung