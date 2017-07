Tirol fit machen: Schüler- Ideen für Klimaschutz

Bis 2050 will Tirol durch die Halbierung des Energieverbrauchs sowie durch eine Steigerung von 30 Prozent an erneuerbaren Energieträgern seinen Energiebedarf selbst decken. Wichtig dabei: die Bewusstseinsbildung kommender Generationen. In Zirl präsentierten am Donnerstag Schüler ihre Ideen für den Klimaschutz.