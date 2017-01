Thiersee: Tiefe Trauer um Hannes und Arno

Sie waren beliebt und tief in der Gemeinde Thiersee verankert: Dienstag Abend wurden Hannes P. (20) und Arno L. (21) durch einen tragischen Verkehrsunfall in Bayern aus ihrem noch so jungen Leben gerissen - die "Krone" berichtete . Im ganzen Dorf ist die Trauer und die Anteilnahme riesig. Am Samstag wird das Duo beerdigt.