TechnoAlpin fertig Schnee für Olympia- Bewerbe an

Bereits seit 1993 ist das Unternehmen in Südkorea tätig. "Im Vergleich zu Europa sind wir dort mit anderen Anforderungen konfrontiert. Die Skigebiete liegen kaum höher als 600 Meter, Naturschnee gibt es so gut wie keinen. Und auch die Randtemperaturen sowie die hohe Luftfeuchtigkeit fordern uns sehr", verdeutlichte GF Erich Gummerer im Zuge der Präsentation auf der Interalpin.

TechnoAlpin- Schnee auf sechs Wettkampfpisten

Die langjährige Erfahrung war es schließlich, die dem Unternehmen beim öffentlichen Wettbewerb für die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang in die Karten gespielt hat. "25 von 31 Ski- Alpin, Snowboard- und Freestyle- Bewerben werden auf sechs Pisten in Phoenix Park und Yongpyong auf unserem Schnee ausgetragen", informierte Michael Mayer, TechnoAlpin Asien.

Vier Monate Bauzeit

In lediglich vier Monaten errichtete das Unternehmen die Beschneiungsanlagen im Phoenix Park, in Yongpyong hingegen wurden alle bereits bestehenden Schneeerzeuger modernisiert. "Von den in Summe 250 Schneekanonen haben wir um die 90 komplett neu angefertigt", sagte Mayer. Die Produktion der technischen Komponenten erfolgte in Bozen, die Qualitätssicherung wird vom Logistikzentrum in Volders aus - das zwischen Juni und Oktober ausgebaut und verdreifacht wird - geleitet.

Investitionssumme: 5 Millionen Euro

"Wir haben bereits sechs Testevents in Pyeongchang durchgeführt, die erfolgreich waren", so Beschneiungsberater Davide Cerato. Stolze fünf Millionen Euro investieren die beiden Skigebiete in das gesamte Beschneiungskonzept.

Jasmin Steiner, Kronen Zeitung