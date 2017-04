Suche hat ein Ende: Postpartner in Zell gefunden

Als die Verantwortlichen der Post AG im April 2016 das drohende Aus des Postamtes in Zell am Ziller verkündeten, fielen sowohl die Einwohner als auch Bürgermeister Robert Pramstrahler aus allen Wolken. Man versuchte, einen Postpartner in der Umgebung zu finden - jedoch ohne jeden Erfolg.

Sechsmonatige Übergangslösung

Die Gemeinde fasste folglich den Entschluss, für sechs Monate als Postpartner zu fungieren. Das Meldeamt wurde dafür kurzerhand umfunktioniert und in Patricia Siegler fand man eine neue Angestellte. Eine reine Übergangslösung, wie Pramstrahler damals betonte. Die Suche nach einem Postpartner ging somit stets weiter - eine gute Entscheidung, wie sich nun zeigte.

Umzug in alte Postfiliale geplant

"Die Amtl GmbH mit Geschäftsführerin Birgit Karg hat sich bereit erklärt, die Postpartnerschaft ab dem 2. Mai zu übernehmen. Das Unternehmen ist diesbezüglich erfahren, denn es führt bereits die Postpartner- Filialen in Jochberg und Umhausen", sagt der Dorfchef. Noch bis August bleibt man im ehemaligen Meldeamt, dann will man wieder in die alten Räumlichkeiten einziehen. "Wir kümmern uns gerade um die Renovierungsarbeiten. Die neue Filiale wird über zwei Schalter verfügen, auch ein kleines Tagescafé ist geplant. Und die Mitarbeiterin wird übernommen", so Pramstrahler.

Längere Öffnungszeiten

Erfreulich: Das neue Postamt wird länger geöffnet sein - und zwar Montag bis Freitag je von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17.30 Uhr. Auch Handys werden angeboten. Ein Mitarbeiter wird noch gesucht - Bewerbungen an b.karg@bmkarg.at

Jasmin Steiner, Kronen Zeitung