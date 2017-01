Sturmtief bringt endlich den ersehnten Schnee

Bereits in der Nacht auf Dienstag hat eine schwache Kaltfront Tirol gestreift, der am Dienstag nochmals ein freundlicher und sonniger Tag folgen sollte. Ab Mittwoch dann aber sagt die Meteorologin Susi Lentner von der ZAMG Innsbruck einen totalen Wetterumschwung voraus: "Ein Sturmtief breitet sich über Tirol aus und bringt einen Wettersturz. Die Temperaturen sinken dabei auf minus 16 Grad in 2000 Meter und auf minus 23 Grad in 3000 Meter. Gleichzeitig kann ich Schnee versprechen. Schon am Mittwoch wird es schneien, am Donnerstag sollte sich selbst im Inntal eine etwa zehn Zentimeter hohe Schneedecke gebildet haben. Auf den Bergen können in den klassischen Nordstaulagen Tirols 50 Zentimeter und mehr zusammenkommen, wobei der Schneefall von starken Windböen begleitet wird."

Ab dem Dreikönigstag sieht Lentner eine Wetterberuhigung auf uns zukommen, wobei es auch deutlich milder werden sollte: "Die Schneefallgrenze steigt dann kontinuierlich wieder an, selbst in höher gelegenen Tälern ist Regen denkbar."

Mit Sorgen sieht Patrick Nairz vom Tiroler Lawinenwarndienst der Prognose Lentners entgegen: "Bisher hat es praktisch keine brauchbaren Skitourenmöglichkeiten in Tirol gegeben. Die Wintersportler sind schon ungeduldig und werden den ersten Wintereinbruch nutzen, um auf Tour zu gehen. Ich kann nur warnen und auf eine alte Regel hinweisen: Der Wind ist der Baumeister der Lawinen, die Lawinengefahr kann in den nächsten Tagen dramatisch steigen. Zurückhaltung ist unbedingt angebracht..."