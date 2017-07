Stadt bereitet Alkoholverbot im Rapoldipark vor

Der Rapoldipark erlangte als Treffpunkt der Dealerszene traurige Berühmtheit. Eine Verbotszone wurde eingerichtet, Videoüberwachung angebracht. Doch immer wieder ist der ansonsten so idyllische Park Schauplatz von Schlägereien und anderen Straftaten. Die Polizei reagiert mit verstärkter Präsenz. Jüngste Maßnahme: ein Sicherheits- Mobil, das regelmäßig Station macht.

Diese Woche will die Stadt zusätzlich ein Alkoholverbot beschließen. "Das ist eine Maßnahme, um den Park für jene zu sichern, für die er gedacht ist: Kinder, Familien, Senioren, Erholungssuchende", begründet BM Christine Oppitz- Plörer den Schritt. Nicht zustimmen wollen die Grünen. "Verbote beseitigen punktuelle Missstände nicht, sondern verdrängen sie nur", sagt Klubobfrau Uschi Schwarzl. Die SPÖ war zuletzt in der Frage gespalten. Jetzt will sie zustimmen, fordert aber mehr Anlaufstellen für Obdachlose. Die Bürgermeisterin sieht sich durch bisherige Erfahrungen bestätigt. Sie hofft, dass das Verbot ab August greift.

Claudia Thurner, Kronen Zeitung