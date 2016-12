Sparefrohs in "Beisl" um 25.000 Euro geprellt

Was für ein Schlamassel - und das so kurz vor Weihnachten! Seit Jahren wird im Beisl im O- Dorf fleißig gespart, ja sogar ein eigener Sparverein wurde von den Stammgästen ins Leben gerufen. Bei jedem Besuch findet der eine oder andere Euro den Weg in eine dafür vorgesehene Box. Jeder einzelne treue Gast hat hierfür seinen ganz privaten Einwerf- Schlitz. "Alles in allem machen 40 Leute mit. Und da kommt schon ganz nett was zusammen", erklärt Sparefroh Ernst Angerer.

Schock am Tag der geplanten Auszahlung

Wie recht er doch hat: Heuer landeten mindestens 25.000 € im Kästchen. Und am 7. Dezember - rechtzeitig vor Weihnachten, so will es die Tradition - hätte das Geld an die Teilnehmer ausbezahlt werden sollen. "Daraus ist leider nichts geworden. Weil der Verwalter des Geldes, der Lebensgefährte der Wirtin, krank war. Zumindest wurde das behauptet", erzählt Angerer. Auch beim nächsten vereinbarten Termin sahen die Sparefrohs ihre Moneten nicht.

"Keine Weihnachtsgeschenke für Enkel"

Sofort geriet der "Finanz- Verwalter" ins Visier - Anzeige wurde erstattet. Und tatsächlich, der Freund der Wirtin - beide sieht man angeblich (wenn überhaupt) nur noch selten im Beisl - packte aus: "Ich möchte mich entschuldigen, dass ich mich durch private Umstände beim Sparvereinsgeld vergriffen habe." Er wolle das Geld zurückbezahlen. Sogar Selbstanzeige hätte er erstattet und einen Kredit aufgenommen. Dass sie das Geld sehen, bezweifeln die Stammkunden aber. Und das ist vor allem für Marianne bitter: "Ich habe 4800 Euro gespart. Nun kann ich für meine vielen Enkel und Urenkel leider keine Weihnachtsgeschenke kaufen."