Sommersaison auf Erfolgskurs

Die deutschen Nachbarn sind und bleiben die wichtigsten Urlauber in Tirol. Jeder zweite Gast kommt aus Deutschland. In der laufenden Sommersaison ist der Anteil noch etwas höher. Von den bisher insgesamt 4,4 Millionen Nächtigungen entfallen mehr als 2,4 Millionen auf deutsche Urlauber. Knapp 689.000 Deutsche kamen im Mai und Juni nach Tirol, um 10 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

1,4 Millionen Ankünfte

Insgesamt konnte der Tiroler Tourismus bisher 262.000 Nächtigungen mehr (+6,3%) lukrieren. Mit 1,4 Millionen Ankünften liegt man 8,6 Prozent über dem Vorjahresergebnis. Auch die Nachbarn in Italien zieht es wieder vermehrt über den Brenner. 71.800 Nächtigungen bisher bedeuten ein Plus von 17,1 Prozent. Die starken Zuwächse sind aber auch dadurch zu erklären, dass die Italiener in den vergangenen Jahren eine unstete Gästegruppe mit teilweise großen Rückgängen war.

Minus bei Schweizern

Umgekehrt verhält es sich bei den Schweizern (inklusive Liechtenstein). Die sind nach Deutschen und Österreichern (548.000 Nächtigungen) zur drittwichtigsten Gästegruppe aufgestiegen. Die Steigerungen der Vorjahre haben sich heuer nicht fortgesetzt: 284.600 Nächtigungen bisher (- 2%). Rückgänge auch bei Holländern und Belgiern.

Indien lässt grüßen

Eine Besonderheit sind die Nächtigungszuwächse bei Indern (+15.000 oder 39%). Vom guten Saisonergebnis haben alle Unterkunftskategorien profitiert. Besonders stark Ferienwohnungen und Campingplätze.

Betrachtet man nur den Juni, so ergeben sich extreme Zuwächse bei Ankünften und Nächtigungen (+28%). Die Feiertagsverschiebung macht’s.

Claudia Thurner, Kronen Zeitung