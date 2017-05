Sex- Attacke: 29- Jähriger sperrt Frau auf WC ein

Es ist wohl der Alptraum einer jeden Frau, der für die 19- Jährige Samstag Früh in einem Lokal der berüchtigten Bogenmeile wahr geworden ist. Gegen 5.30 Uhr wurde die Frau offenbar von einem Italiener (29) gepackt und in die Toilette gezerrt. Dort sperrte der Mann die Einheimische ein und soll versucht haben, sie zu vergewaltigen! Doch die mutige Frau wusste sich zu helfen. Mit heftigen Schlägen und Tritten setzte sie sich gegen den mutmaßlichen Sextäter erfolgreich zur Wehr.

Begleiterin kam Italiener in die Quere

Nachdem die 19- Jährige nicht mehr vom WC zurückgekehrt war, wurde ihre Begleiterin misstrauisch. Als diese dann nach dem Rechten sehen wollte und dabei dem Italiener in die Quere kam, ergriff dieser sofort die Flucht. Weit kam er aber nicht. Couragierte Lokalgäste konnten ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Verdächtige wurde verhaftet und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen und musste in der Klinik ambulant behandelt werden.

