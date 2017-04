Seilbahnen: Umsatz- Minus, Hoffnung auf Plus lebt

Österreichs Seilbahnen haben am Mittwoch am Rande der Interalpin Bilanz gezogen - und das, obwohl die Wintersaison noch nicht vorbei ist. Mit Stand Ende März haben sie im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzminus von 0,8% eingefahren. Bis Saisonende rechne man aber mit einem Plus von bis zu 3% sowie einer Rekordsaison.