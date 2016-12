Rietzer stürzte mit Lkw in den Tod

Wo bleibt unsere Lieferung?", fragte man sich Dienstagfrüh bei einem Lebensmittelmarkt in Nassereith. Der Lkw, der in aller Herrgottsfrüh beim Billa- Lager in Rietz losgefahren war, war nicht wie üblich gegen 6.30 Uhr angekommen. "Daraufhin hielt eine Polizeistreife gezielt Ausschau und entdeckte kurz nach 8 Uhr das Fahrzeug, obwohl auf der Straße keine Unfallspuren zu sehen waren", schildert Bezirkspolizeikommandant Hubert Juen. Ein Hinweis auf ein zweites beteiligtes Auto gibt es nicht, die Ursache des Absturzes (etwa 30 Meter) ist nicht geklärt. Die Unfallstelle liegt in einem relativ geraden Abschnitt.

Lenker im Führerhaus eingeklemmt

Obwohl der Lkw umgekippt war, verblieb der Lenker - ein Rietzer 54) - im Führerhaus. Er konnte nur mehr tot geborgen werden. Ebenfalls an der Mieminger Straße, nicht weit von der Lkw- Unfallstelle entfernt bei Obsteig, war zuvor ein Lenker mit seinem BMW über den Fahrbahnrand hinaus geraten und in den Wald gestürzt. Der Einheimische kam glimpflich davon, das Auto wurde aber schwer demoliert.

Straßenglätte mit im Spiel?

Ob Zufall oder womöglich Straßenglätte hinter den beiden Unfällen steckt? "Vom Fernpass gab es Meldungen, dass es in dieser Nacht eisig war", so Juen. Für die Mieminger Straße sei aber keine ähnliche Meldung vorgelegen. Weitere Ermittlungen dazu laufen noch.