Projekt "Vera" führt aus einem Leben im Abseits

Starke psychische Beeinträchtigungen, eine Herkunft aus bildungs- und arbeitsmarktfernen Familien oder ein Migrationshintergrund - das sind nur einige Gründe dafür, weshalb sich Jugendliche nicht in den Arbeitsmarkt integrieren können. "Von den 5000 Betroffenen in Tirol sind rund 150 sogar stark ausgrenzungsgefährdet", erklärt Arbeitslandesrat Johannes Tratter.

Arbeit in Werkstätten

Es besteht somit akuter Handlungsbedarf. "Die Jugendlichen müssen wieder an eine Ausbildung oder Arbeit herangeführt werden. Das Projekt ,Vera’ - Vorbeikommen, Erleben, Arbeiten - orientiert sich dabei an den Bedürfnissen dieser 15- bis 24- Jährigen", sagt Projektleiterin Miriam Auer und ergänzt: "Die Teilnehmer haben täglich die Chance, freiwillig und vollkommen unverbindlich in verschiedenen Werkstätten zu arbeiten." So gibt es zum Beispiel eine Mode- , Dekorations und Wiederverwertungswerkstatt. Doch der mit Abstand beliebteste Schwerpunkt ist der mediale. "Das ist jene Welt, die den Jugendlichen am nächsten ist", weiß Edith Pedevilla, Geschäftsführerin des Kaos Bildungsservice.

Verschiedene Varianten

Im Rahmen des Tagestrainings können Interessierte ohne Voranmeldung mitarbeiten und erhalten dafür ein Taschengeld. Die Jugendlichen können aber auch gemeinsam mit einem Coach Wochenvereinbarungen ausmachen, die ganz individuell gestaltet werden. "Dieses System der wachsenden Verbindlichkeit nach individueller Geschwindigkeit ermöglicht die sukzessive Stabilisierung jedes einzelnen Teilnehmers", informiert Auer. Im Verlauf von zwei Jahren können insgesamt 250 Jugendliche auf diese Weise begleitet werden. Nähere Informationen gibt es unter www.kaos4all.com/vera